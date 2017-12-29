Peker Açıkalın: Erdoğan bizi bir arada tutuyor

Peker Açıkalın, "Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Kendisini galamızda görmek isteriz" dedi.

Bir oyuncu daha saray ünlüleri arasına katıldığını ilan etti. Oyuncu Peker Açıkalın, "Baba 1.5" isimli sinema filmiyle ilgili yaptığı konuşmada Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Hükümetle benzer görüşlerde olduğunu söyleyen Açıkalın, Erdoğan gibi Kasımpaşalı olduğunu ifade ederek "Kendisini inşallah galamızda da görmek isteriz. Amerika'da Trump baştayken Türkiye'yi, bizi bir arada tutan Erdoğan yönetiyor. Sağlığım iyi ve şu an artık benim için en önemli şey çocuklarım ve evim. Ben halktan biriyim" diye konuştu.

Açıkalın, kalp pilini de Erdoğan'ın taktırdığını söyledi.