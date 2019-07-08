Özrü yetmedi: Oğuz Haksever emekliliğini istedi

Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin haberini verdiği sırada mikrofonu açık unutunca ‘Neresi yaslı ada be! Canına okumuşsun’ sözleri yayında duyulan, ardından bir açıklama yapıp özür dileyen Oğuz Haksever NTV’deki görevinden ayrılıyor.

NTV haber sunucusu Oğuz Haksever emekliliğini istedi.

Haksever, Mayıs ayında Erdoğan’ın Yassıada’yı ziyaretiyle ilgili haberi sunarken arka planda “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun” sözlerini sarf etmiş, bu sözler mikrofonu açık unutulunca yayında duyulmuştu.

Haksever daha sonra bir açıklama yaparak tepkisinin Erdoğan’a değil, projeyi yapanlara olduğunu savunmuştu. Haksever'in bu sözlerinin ardından Yassıada Müzesi'nin mimarının AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan olduğu ve Karaaslan'ın da projenin fikri mimarının Erdoğan olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

NTV spikeri Oğuz Haksever'in geçtiğimiz günlerde de öğle bülteninde ekrana gelen Erdoğan'ın haberinin ardından rejiye yaptığı hareket ekranlara yansımıştı.

