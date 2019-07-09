Oray Eğin: Ekrem İmamoğlu'na 'solcuyum' dedirtemedim

Habertürk yazarı Oray Eğin, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye değindi. Eğin, görüştüğü İmamoğlu için, 'Altından girdim, üstünden çıktım, ama ona ısrarla solcuyum dedirtemedim' yorumunda bulundu.

Habertürk yazarı Oray Eğin, bugün yayımlanan köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.

Yazının en dikkat çekici olan kısmı Eğin'in İmamoğlu'nun sol görüşe yakınlığına dair bir ipucu aradığı ama başaramadığına değinmesi oldu.

'SOL DİYORUM İTİRAZ GELİYOR'

Eğin, yazıda değindiği görüşmede İmamoğlu'nun politikalarını "İşte sol belediyecilik" diye yorumladığını, İmamoğlu'nun ise buna itiraz ederek “Siz sol diyorsunuz, ben sosyal demokrat belediyecilik” düzeltmesinde bulunduğunu ifade ediyor.

İmamoğlu'nun “Sol olunca bir de karşıtı sağ oluyor, ben karşıtlığı sevmiyorum” dediği ve "ideolojik ayrışmalara karşı" olduğunu belirttiği aktarılıyor.

'ERDOĞAN'LA KİMYALARI TUTMUŞ'

İmamoğlu'na AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk görüşmelerine dair fikrini sorduğunu belirten Eğin, İmamoğlu'nun 20 dakikalık görüşme süresine karşın Erdoğan'la bir saat boyunca görüşme yaptığını ve bunun iyi bir kimya tutturma olarak yorumladığını ifade ettiğini belirtiyor.

MAKAM ODASINDA DUAYA TEPKİLER TOLERANS EKSİKLİĞİYMİŞ

Yazıda İmamoğlu'nun makam odasında göreve dua okuyarak başlamasına tepkileri "ülkede tolerans konusunda son 15 yılda pek yol katedememek" olarak yorumladığı belirtiliyor. İmamoğlu'nun "İmam her yere gelir. Buna bir işe başlamanın uğuru olarak bakmak gerek" dediği ifade ediliyor.