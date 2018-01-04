'Nurettin Yıldız haberine erişimin engellenmesi' haberi de engellendi!

Küçük kız çocuklarıyla evlenilebileceği fetvasıyla tanınan gerici Nurettin Yıldız'la ilgili haberlerin erişime engellendiğine ilişkin haberler de engellendi. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Nurettin Yıldız, hoşuna gitmeyen çok sayıda haberi bir mahkeme kararıyla erişime engelledi. soL'un "Müsteşar dostun olsun, bir milyon borcun olsun" başlıklı haberi de erişime engellenmiş oldu.

Küçük kız çocuklarıyla evlenilebileceği fetvasıyla tanınan gerici Nurettin Yıldız'la ilgili haberlerin erişime engellendiğine ilişkin haberler de engellendi.

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Nurettin Yıldız, hoşuna gitmeyen çok sayıda haberi bir mahkeme kararıyla erişime engelledi.

soL'un "Müsteşar dostun olsun, bir milyon borcun olsun" başlıklı haberi de erişime engellendi.

İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği, Nurettin Yıldız'la ilgili çeşitli sitelerde yer alan haberlere erişimi engelledi. soL Haber'de yer alan ve Nurettin Yıldız'ın istediği haberleri erişime nasıl kapattırdığının iç yüzünü anlatan "Müsteşar dostun olsun, bir milyon borcun olsun" başlıklı haber de erişime kapatıldı.

soL'un yanı sıra halkweb.com, Cumhuriyet gazetesi ve bazı sosyal medya sitelerindeki haberler İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliğince sansürlendi.

soL Haber'in avukatları karara itiraz ettiklerini söyledi.

SOL, NURETTİN YILDIZ'IN ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI OLAN HAYRANINI HABERLEŞTİRMİŞTİ

Nurettin Yıldız'ın son olarak erişime kapattırdığı haberde, Adalet Bakanı Müsteşarı Selahaddin Menteş'in nasıl bir Nurettin Yıldız takipçisi ve hayranı olduğu anlatılıyor ve özetle şöyle deniyordu:

Nurettin Yıldız, hakkında yaptığımız tüm haberlere anında erişim engeli getirtiyor.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş'in, sıkı bir "Nurettin Yıldız hayranı" olduğunu ortaya çıkaran haberimiz de Yıldız'ın talebi sonrasında anında erişim engeline takıldı.

Sadece bu da değil, yazarımız Orhan Gökdemir'in Nurettin Yıldız davasında ceza alması sonrası bir diğer soL yazarı Mehmet Kuzulugil'in kaleme aldığı "Nurettin Yıldız sapıktır" başlıklı yazıya da mahkeme tarafından erişim engeli getirildi.

soL'un erişime engellenen bazı Nurettin Yıldız haberleri şöyle:

'6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA EVLENİLEBİLİR' DİYEN NURETTİN YILDIZ AKP'YE EĞİTİM VERİYOR

'ÇOCUKLAR EVLENEBİLİR' DİYE FETVA VERDİ, SOL'UN HABERİNE DAVA AÇTI!

NURETTİN YILDIZ 'HAYRANI' MÜSTEŞAR!

NURETTİN YILDIZ SAPIKTIR

'6 YAŞINDA ÇOCUKLA EVLENİLEBİLİR' DİYEN NURETTİN YILDIZ'IN AVUKATI GAZETECİLERE SALDIRDI

MAHKEMELER NURETTİN YILDIZ'A MI EMANET?

Nurettin Yıldız ile ilgili yaptığımız neredeyse tüm haberlere erişim engeli getirilmesi mahkemelerin nasıl çalıştığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Neredeyse her gün birden fazla haberimize sansür getirilirken, özellikle Nurettin Yıldız gibi AKP'ye yakın isimlere tanınan ayrıcalık dikkat çekici.

Mahkemelerin Yıldız'ın kendi ağzından çıkan sözleri haberleştirmemizi veya bir müsteşarın Nurettin Yıldız hayranlığını gündeme getirmemizi neden "hakaret" saydıkları merak konusu...