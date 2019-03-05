Netflix'ten 'zam' açıklaması: Zam değil test...

Film ve dizi platformu Netflix, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı. Zam sonrası yapılan açıklamada ise, 'Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz' denildi.

Netflix Türkiye’de "zam testi" yaptığını açıkladı.

5 Mart itibariyle Netflix’e üye olmak isteyen bazı kullanıcılardan temel paket ücretinde 15.99 TL yerine 16,99 TL, 27.99 TL olan standart paket ücreti yerine 32.99 TL, 39.99 TL olan özel paket ücreti yerine 49,99 TL ücret istendi.

Ödeme noktasında ise eski ücretten tahsilat yapıldı.

Netflix’ten konuyla ilgili olarak Sözcü gazetesine yapılan açıklamada, “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak” ifadesi kullanıldı.