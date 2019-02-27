Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Avery, temyiz hakkı kazandı

Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan 'Making a Murderer'da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, temyiz hakkı kazandı.

Netflix'in popüler yapımlarından olan 'Making a Murderer'da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery'in davasında yeni gelişme yaşandı.

Wisconsin eyaletinde bir mahkeme, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avery'nin davasını yeniden inceleyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Steven Avery, Teresa Halbach isimli genç bir fotoğrafçıyı öldürme suçuyla hapiste bulunuyor.

Çok izlenenen belgesel serisi, Avery'nin işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis yatışı ile başlıyor ve Halbach cinayeti ile sonlanıyordu. Avery, bu ikinci cinayet davasında suçsuz olduğunu savunuyordu.

56 yaşındaki ABD'li mahkumun, temyiz başvurusu, çakıl ocağında insana ait olduğu düşünülen kemiklerinin bulunması sonrası kabul edildi.

Avery'nin avukatı bu kemiklerin DNA testi yapılmadan aileye verilmesinin, eyalet yasalarına aykırı olduğunu söylüyor.

Avukat Kathleen Zellner, davada çok önemli bir delil olabilecek bu kemiklerin, ileri testlerden geçirilmediğini açıkladı. Zellner'a göre eğer bu bulunan kemikler öldürülen kadına ait çıkarsa, savcılığın Halbach'ın Avery'nin mülkünde öldürüldüğü yönündeki teorisi sarsılacak.

Making a Murderer isimli belgesel serisi, Steven Avery'nin merkezinde olduğu hukuki süreç üzerinde şüphe oluşturuyordu.