Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 172'nci sayısı, geçen haftaya damgasını vuran fotoğraf karesini manşetine taşıyor. "Neden bu fotoğrafta yokuz" manşetiyle yayımlanan gazete, yarın okurlarına ulaşıyor.

Bu fotoğrafın siyasi anlamının analiz edildiği gazetede şu ifadeler yer alıyor:

Mustafa Kemal’i değil reisi selamladılar

Bu yıl vapurun güvertesinde poz verenler neyi ve kimi selamladı? 100 yıl önce kişisel hayatı açısından keskin, ülkenin geleceği açısından radikal bir adım atan Mustafa Kemal’in bulunduğu güvertede selamlanan ne oldu?

Milli birlik ve uzlaşma adına Erdoğan’ı selamladılar.

100 yıl önce Mustafa Kemal, Anadolu’nun artık yeni bir düzene, devrimci bir atılıma mahkûm olduğunu anlayarak Samsun’a geçmişti. Anadolu’da hızla örgütlenebilmesini bir zorunluluğa borçluydu: Ya İstanbul’daki sultan gibi işgale teslim olunacaktı ya da ufku çok ötelere açılan bir kurtuluş mücadelesi örgütlenecekti. Bu, halkın önündeki zorunluluktu.

100 yıl sonra Erdoğan bir başka mahkûmiyete oynuyor. Halkın değil düzenin önüne koyuyor kozlarını: Ya Erdoğan ile yan yana barış pozları verilecek ya da Erdoğan’la birlikte vazgeçilemeyen düzen de sallanacak.

Düzeni sallamaktan korkanlar, Erdoğan’la güvertede sallana sallana poz verdiler.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: