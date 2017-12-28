Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı

Star Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, Yüksekova'da yaptığı ve kurgu eleştirilerine neden olan habere tepki gösteren HDP'li vekile tazminat davası açtı.

Star Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, Yüksekova'da yaptığı tepki çeken haber sonrası, “Yüksekova’da halkın evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını bakana sunduk. Verebilecek cevabı var mı?” tweeti atan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Nazlı Çelik, "HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tweetini kendisini toplum nezdinde şov ve reyting yaparak insanların canına ve malına zarar verebilen biri gibi gösterdiğini" ileri sürdü.

Nazlı Çelik’in avukatı Rezan Epözdemir dava dilekçesinde, “Haberin yapılmasının amacı, terörün şehir halkına etkisini konu almaktır. Davalı Abdullah Zeydan rencide edici sözler söyleyerek müvekkilim Nazlı Çelik’in kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Davalıdan 50 bin lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” dedi.