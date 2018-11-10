Nagehan Alçı'nın yazısında 'Atatürk' değişikliği

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün "80 yılın ardından başka bir Atatürk" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Alçı, yazısında İpek Çalışlar’ın "Atatürk" kitabından yola çıkarak, Atatürk hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alçı'nın, yazısında, Atatürk'ün "kadınları eve ait gördüğünü", "maço olduğunu" bölüm daha sonra kaldırıldı.

'SÜREKLİ HİZMET BEKLEYEN MAÇO BİR ERKEKTİ'

Alçı, "Atatürk’ün özel hayatı" ara başlığı altında, Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanının "kadınları eve ait gördüğünü, maço olduğunu" yazdı ve Atatürk’ün kadınlara "bakışını" şu ifadelerle anlattı:

"Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Fakat kişisel hayatında kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti.

Bunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta da görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: 'Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.' (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından)"