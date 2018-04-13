Mehmet Barlas ve yandaşlara Sözcü desteği...

Sözcü gazetesi Suriye haberleriyle yine gündemde.
İsrail basını kaynaklı Beşar Esad'ın kaçtığı yönündeki habere önceki gün internet sitesinde yer veren Sözcü, bugün de ABD basınının yalan iddiasına sayfasında yer verdi.
"Suriye lideri Beşar Esad'ın, Şam'daki başkanlık sarayından ayrılarak, Rusya'nın kontrolünde bulunan Hmeymim Hava Üssü'nde saklandığı iddia edildi" diyen Sözcü, "The Baghdad Post’un iddiasına göre, Esad pencereleri olmayan bir barınakta ve yanında başka Suriyeli yetkili de bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.
Yandaşların bu yalanların hepsini anında köşesine taşıması sık rastlanılan bir durumken, iki yalan iddiaya da sayfalarında yer veren Sözcü'nün tutumu dikkat çekti.