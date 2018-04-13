Mehmet Barlas ve yandaşlara Sözcü desteği...

Yandaş basının tamamı geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kaçtığı iddiasını haber yapmış, İsrail kaynaklı bu haberi sayfalarına taşımıştı. Bu haberden kısa süre sonra Esad'ın Şam'da yaptığı ve Türkiye'den de katılımın olduğu bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Yandaşların bu haberine sayfalarında yer veren Sözcü, bugün de benzer bir iddiayı haberleştirdi.