Margaret Atwood: Görünen o ki ben kötü bir feministim

Çok satanlar listesinin gözde yazarı Margaret Atwood, #MeToo hareketini eleştiren tutumunun tepki görmesinin ardından 'Görünen o ki ben kötü bir feministim' dedi.

ABD'de çok satanlar listesine giren "Damızlık Kızın Öyküsü"nün yazarı Margaret Atwood, cinsel tacizle mücadele eden kadınları masumiyet karinesine saygı göstermeye çağırmıştı.

Kanadalı yazarın British Columbia Üniversitesi’nde cinsel tacizle itham edilen yazar ve akademisyen Steven Galloway’a destek veren bir kampanyaya katılması feminist gruplarca tepki topladı

Eleştirilere yanıt veren Atwood, kişilerin sosyal medya aracılığıyla aleyhte kanıt olup olmadığına bakılmadan ve savunma hakkı dahi tanınmadan “suçlu” ilan edilmesini doğru bulmadığını, kadınları sadece kadınlar için değil “herkes için adalet, şeffaflık ve evrensel hukuk prensiplerine saygı” talep etmeye çağırdı.

#MeToo (#BenDe) hareketini kötü hukuk sisteminin bir semptomu olarak niteleyen Atwood, cinsel tacize uğrayanların seslerini adil bir şekilde duyuramadığını, bu nedenle interneti kullanmaya başladıklarını söyledi. "Ve yıldızlar göklerden düşmeye başladı. Çok etkiliydi ve kitlesel bir uyandırma alarmı olarak görüldü. Peki ya sonra? Ya hukuk sistemi düzeltilir ya da toplum tümüyle hukuk sisteminden vazgeçebilir. Kurumlar, şirketler, işyerleri kendi iç temizliklerine girişebilirler ya da daha fazla yıldız ve bir sürü de göktaşı düşmesini bekleyebilirler" ifadelerini kullanan yazar, "Görünen o ki ben kötü bir feministim" dedi.

Aktör Liam Neeson da, birkaç aydır Hollywood gündeminin birinci maddesi olan cinsel taciz skandalı sonrası başlayan #MeToo hareketinin cadı avına dönüştüğünü savunmuştu.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein tarafından taciz edildiklerini söyleyen kadınların başlattığı ve maruz kaldıkları cinsel istismar olaylarını anlatarak birbirlerine destek oluşturduğu #MeToohareketine, dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kadın katılmıştı.