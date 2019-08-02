Mahkemeden El Kaide'den ödül haberine erişim engeli

'El Kaide’den TRT’ye ödül' başlığıyla yayımlamış olduğumuz habere erişim engeli getirildi. Başka haber sitelerinde de kendine yer bulan haber, İdlib'te El Kaide bağlantılı Kurtuluş Hükümeti'nin çeşitli medya kuruluşlarına 'devrime olan hizmetleri için' verdiği ödüllerle ilgiliydi.

Sitemizde 7 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan ''El Kaide’den TRT’ye ödül'' başlıklı habere, TRT'nin başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.

Haber, 2 Temmuz’da Şamuna Haber Ajansı’nın yayınladığı ödül töreninde Kurtuluş Hükümeti yetkililerinin “Devrime hizmet eden ve İdlib’te yaşanan dramı dünyaya aktaran” yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği törenle ilgiliydi. Törende Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Fevvaz Helal, TRT’nin Suriye’de tartışmalı haberlere imza atan muhabiri Ubeyde Hitto’ya da ödül vermişti.

Sitemizde konuyla ilgili yayımlanan haberle ilgili TRT erişime engellenmesi için mahkemeye başvurmuş, 3. Sulh Ceza hakimliği başvuruyu reddetmişti. Bunun üzerine bir üst mahkemeye itiraz eden TRT buradan istediği kararı çıkarttı. 4. Sulh Ceza mahkemesi alt mahkemenin red kararını iptal edip erişim engelleme kararı aldı. Karara göre haberin yayımlandığı haber siteleri ve bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara erişim engeli getirildi.

Öte yandan İdlib'de düzenlenen ödül töreni ve bu törene TRT muhabirinin katılarak ödül alması hakkında herhangi bir yalanlama şimdiye kadar yayımlanmış değil.