İlk sayısı heyecanla karşılanan Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin ikinci sayısı yayımlandı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hakemli e-dergi olarak yayımlanan MDT’nin ikinci sayısı, 200. doğum günü nedeniyle Karl Marx’ın bilime katkılarına ayrıldı. Dergiye ve makalelere Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

İlk sayısı Ocak 2018’de yayınlanan Madde, Diyalektik ve Toplum dergisi üç ayda bir olmak üzere dijital ortamda yayımlanıyor. Geniş bir danışma kuruluna dayanan dergi içeriğinden tasarımına, makalelerin hakem süreçlerinden duyurularına kadar tamamıyla Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından hazırlanıyor.

Dergiye ve makalelere BAA’nın internet sayfası üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Akademik ve bilimsel çevrelerde olduğu kadar bilim meraklıları tarafından da heyecanla karşılanan derginin ilk sayısı iki bini aşkın okuyucuya ulaştı.

İkinci sayı ise güncel ve tarihsel öneme sahip konulardan oluşuyor.

MARX'IN DOĞUMUNUN 200. YILI

MDT’nin yeni sayısında ana dosya konusu 200. doğun yıl dönümü nedeniyle Karl Marx’a ve Marx’ın bilime katkılarına ayrılmış. Bu katkılar özellikle doğa bilimleri üzerinden ele alınmış. Dosyanın ilk yazısında Erhan Nalçacı Marx’ın bilime katkılarını ana başlıklar olarak ele alıyor. Hasan Karabıyık ise Marx’ın Epiküros fiziği üzerine hazırladığı doktora tezini inceliyor ve diyalektik materyalizmin doğum sancılarının izlerini Marx’ın tezinde arıyor.

İrlandalı Marksist ve sosyalist fizikçi John Desmond Bernal’ın kısa yaşam öyküsü ve bilimsel süreç üzerine görüşlerini Kıvılcım Başak Vural derlemiş.Marx ve İnsanın doğası üzerine yapılan tartışmaları ise bir başlangıç olarak Endam Köybaşı ele almış. Ayrıca Levis ve Lewontin’in biyolojide savundukları diyalektik yöntem Zelal Özgür Durmuş ve Gökhan Akbay’ın iki ayrı makalesi ile tartışmaya açılmış.

LISENKO'DAN ELON MUSK'A TARTIŞMALI BAŞLIKLAR

Dosya dışı makalelerde ise Özge Şahin, Gizem Batı Ayaz ve Umur Ayaz tarafından hazırlanan ayrıntılı bir yazı yer alıyor: Bitkilerde Epigenetik. Makale, derginin ilk sayısında başlatılan ve Sovyet ziraatçı Lısenko üzerinden bilimde yürütülen anti-komünizme bir başka yanıt olma özelliği taşıyor.

Görüşler kısmında yer alan Kişiselleştirilmiş Tıp yazısı Ekin Sönmez tarafından kaleme alınmış. Yazı gittikçe daha popüler hale gelen ve kapitalizmin sağlığa güncel müdahale kanallarından birini oluşturan uygulamaları tartışıyor. Dergideki bir diğer güncel ve popüler tartışma başlığı ise Elon Musk. Gelecek, teknoloji ve insanlık konusunda büyük bir umut olarak sunulan ve oldukça tartışılan Elon Musk vakasını Anıl Çınar ele almış.

Kısa bir süre önce kaybettiğimiz ve toplumcu görüşleri ile kendi alanında çok önemli mücadeleler vermiş olan İngiliz biyolog John Edward Sultson hakkında bir anma yazısını ise Ozan Karataş hazırlamış. Sultson, hücre bölünmesinin genetik kontrolü ile ilgili yaptığı çalışmaları nedeniyle 2002 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüştü ve insan genomu üzerinde oluşturulan tekelleşmeye karşı mücadele vermişti.

İkinci sayının söyleşi bölümünde ise biyolog Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy yer alıyor. Özellikle evrim hakkındaki çalışmaları ve gerici düşünceler karşısındaki net tutumu ile bilinen Özsoy ile söyleşiyi Zelal Özgür Durmuş gerçekleştirmiş. Ayrıca dergide söyleşinin İngilizce çevirisi de yer alıyor. Görüşlerinin ve üretimlerinin uluslararası alanda da ilgi görmesini önemseyen BAA için söyleşiyi Nezih Bamyacı İngilizceye çevirmiş.

Kitap tanıtımı sayfalarında ise Sovyet nöropsikolog Vigostki’nin insan zihni üzerine görüşlerinin derlenmesinden oluşan Toplum İçindeki Zihin: Yüksek Zihinsel İşlevlerin Gelişimi kitabını Ruhan Alpaydın tanıtıyor.

Dergiye http://bilimveaydinlanma.org/mdt-1-2-0-icerik adresinden ulaşılabilir.

ÜÇÜNCÜ SAYI HAZIRLIKLARI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Temmuz ayında yayınlanacak üçüncü sayının hazırlıklarına da başlamış durumda. Üçüncü sayı için iki dosya konusu belirleyen akademi, ilk dosyayı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e ayıracak. Diğer dosya konusu ise Bilimde İdealist Sapmalar. Dergi, her iki dosya için okurlarından makale, görüş ve mektup bekliyor. Dosyalar için yazı son gönderim tarihi 1 Haziran 2018. Yazılar için gerekli olan bilgi, akademinin web sayfasında yer alıyor.

