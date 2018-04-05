Latif Demirci Hürriyet'ten ayrıldı

Uzun yıllardır Hürriyet'in birinci sayfasında çizer olan karikatürist Latif Demirci'nin, gazeteden ayrıldığı bildirildi.

Uzun yıllardır Hürriyet'in birinci sayfasında çizer olan karikatürist Latif Demirci'nin gazeteden ayrıldığı bildirildi.

Doğan Medya Grubu'nun AKP'li Demirören grubuna satılmasının ardından gelen ayrılık hakkında, CHP milletvekili Barış Yarkadaş "işten atma" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında; "Hürriyet'in cesur kalemi Latif Demirci'nin işine son verildi! İktidar mizahtan ve mizahın gücünden korkuyor... Bu yüzden, aşağıdaki karikatürü de yayımlatmadılar... " ifadelerini kullandı.

Demirören grubuna satış öncesinde de çok sayıda karikatürü kendisine danışılmadan yayınlanmayan Demirci'nin, yayınlanmayan son karikatürü şöyle: