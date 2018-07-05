Türkiye'de sola sansür uygulamayan az sayıdaki televizyon kanalından biri, KRT TV, yayın hayatına son veriyor.

Kültür TV'nin (KRT TV) avukatı Fidel Okan, kanalın Ağustos ayında kapanacağını duyurdu.

Kanalın sahibi Didem Duyum görüştüklerini belirten Okan, "Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! 'Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz' dedi" ifadelerini kullandı.

