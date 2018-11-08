'Kriz bu düzenin fıtratında var: Bize bir devrim gerek'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 146'ncı sayısı "Bize bir devrim gerek" manşetiyle yarın okurlarla buluşuyor.

Krizi, kriz fırsatçısı patronları, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çalışmalarını ve Büyük Ekim Devrmi'nin 101. yıldönümünü ele ala gazeteye, hafta boyunca meydanlardan, cadelerden, duraklardan, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve TKP bürolarından ulaşılabilecek.

Gazetede bu hafta yer alan kimi konu ve başlıklar şöyle:

Kriz bu düzenin fıtratında var

Hiçbir şeyin iyi gitmediği, ülkenin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu ortada.

Oysa, ülkenin büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğu söylenmişti. 2004’te Avrupa Birliği’ne kabul edilmek üzereyken büyük bir zenginleşmenin kapıda olduğunu düşünüyor seviniyordu insanlar. Büyüme hiç durmamıştı. Türk uyduları uzaya fırlarken milli gelir uçuşa geçmişti.

Hesapsızlık denilemez. Hele kötü yönetim olduğu hiç söylenemez.

Birincisi, bugün yaşanan sorunun kaynağında AKP’nin kötü yönetimi var diyenler birkaç yıl öncesine kadar AKP’yi yere göğe sığdıramıyordu. Hâlâ da “Allah razı olsun” havasındalar.

İkincisi, son yıllarda atılan tüm adımların kökleri sermaye sınıfının son 25 yılda çıkardığı iktidarların politikalarında var. Kötü yönetime pay çıkartabilmek için öncesinde iyi ve farklı yönetilmiş olmak lazım.

Üçüncüsü, bu düzenle buraya kadar... Düzen partilerinin hiçbiri bir alternatif üretemiyor. “Onlar da beceriksiz” olduğu için değil. Düzenin sınırları içinde yapılabilecek olanlar belli. Bunları da AKP yapıyor zaten. Daha önemlisi bugünkü kriz kötü yapılanların bir sonucu değil, yapılmak istenen bu zaten!