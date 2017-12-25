AKP'nin son çıkardığı son KHK'da yer alan bir madde AKP destekçisi Ahmet Hakan'ı bile endişelendirdi. Hakan, "Etmeyin, eylemeyin! Bu getirdiğiniz hüküm, çok tehlikeli bir hüküm" dedi.

AKP'nin "kendi sivillerini" her türlü suçtan aklayacak düzenlemesi tepki çekmeye devam ediyor.

Hürriyet'in AKP destekçisi kalemlerinden Ahmet Hakan, "Son KHK’daki çok ama çok tehlikeli bir madde" başlıklı yazısında, "İktidardaki arkadaşlar! Etmeyin, eylemeyin! Bu getirdiğiniz hüküm, çok tehlikeli bir hüküm. Her şeyden önce kötüye kullanmaya sonsuz açık! Bu ülkede adamı vururlar, öldürürler... Sonra da 'Evet, vurdum... Evet, öldürdüm... Çünkü teröristin tekiydi...' derler ve yargı muafiyeti beklerler" ifadelerini kullandı.

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