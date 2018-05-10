Kapatılan Özgür Gündem'in yazı işleri müdürü gözaltına alındı

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, Artvin’in Hopa ilçesinde gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Çapan’ın gün içinde Hopa Savcılığı’na çıkarılması bekleniyor.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çapan’a “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından cezanın onanmasının ardından Çapan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca Çapan’a çok sayıda mahkeme tarafından verilen para cezaları da hapis cezasına dönüştürüldü.