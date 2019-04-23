Kanal D'den Buket Aydın açıklaması: Görevinin başında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına gülerek yanıt veren Kanal D Haber sunucusu Buket Aydın'ın kovulduğu iddia edildi. Kanal D'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, konuya ilişkin haberler yalanlandı.

2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın bu görevden alındığı iddia edildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Aydın, bundan sonra sadece CNN Türk'te yayınlanan '40' programını sunmaya devam edecek, yerine de Ahmet Hakan geçecek.

Ancak söz konusu haberin yayılmasının ardından Kanal D'den açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir" denildi.