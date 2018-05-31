Kanal D’de işten çıkarmalar sürüyor

Kanal D’nin Washington temsilcisi Serdar Cebe’nin görevine son verildi. Demirören Grubu'nun Serdar Cebe'nin yürüttüğü Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı, Cebe'den sonra yeni bir atamanın gerçekleştirilmeyeceği öğrenildi.

Aydın Doğan’ın gazete ve televizyonlarını satın alan Demirören Grubu, Kanal D'de görev yapan bir isimle daha yollarını ayırdı.

Medyaradar’ın haberine göre, Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe’nin görevine son verildi.

Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan ve 7,5 yıl boyunca anchormanlik ve hafta sonu haber bülteni sunuculuğu görevlerinde bulunan Cebe, Ahmet Hakan'ın gelişinin ardından Mayıs 2017'de Washington Temsilciliği’ne atanmıştı.

Öte yandan Demirören Grubu'nun son olarak Serdar Cebe'nin yürüttüğü Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı aldığı, Cebe'den sonra yeni bir atamanın gerçekleştirilmeyeceği öğrenildi.