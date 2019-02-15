Kanal D 'tanzim yalanına' devam etti

Kanal D, önceki gün keserek yaptığı 'üreticiler tanzimden memnun' haberiyle tepki çekmeye devam ediyor. Üreticilerin sözlerini keserek ve eleştirilerine yer vermeyerek tepki çeken Kanal D, haberi savunurken sadece tek bir görüntüye yer vermek zorunda kaldı, Fatih Portakal'ı hedef aldı.

Kanal D Haber'in geçtiğimiz gün tanzim satış noktalarıyla ilgili yaptığı haber tepki çekmeye devam ederken, dün ilk yanıt geldi.

Kanal D Haber sunucusu Buket Aydın, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada makaslamayı itiraf etmek zorunda kalırken ve sadece bir üreticinin görüşlerinin tamamına yer verirken, "üreticiler tanzimden memnun" iddiasını sürdürdü.

Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" derken, Fatih Portakal için ise "Tarafsız , dürüst olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkâm kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı" ifadelerini kullandı.

Kanal D'ye konuşan üreticiler ve sözlerinin tamamı için:

FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyu soL'un da aralarında olduğu birçok haber sitesi gündeme getirince, Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da haberi paylaşarak, ‘habercilikte rezillik’ yorumu yapmıştı.

Öte yandan Buket Aydın, Fatih Portakal'ın da aynı isimlerle konuştuğunu belirtirken Fox'un haberinde "Üretici destek istiyor" ifadeleri yer almış, Kanal D ise "Üretici tanzimden memnun" demişti.