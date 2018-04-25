Kanal D Haber'de değişim: Ahmet Hakan bırakıyor

Doğa Medya Grubu'nun Demirörenlere satışından sonra grup bünyesindeki değişimler devam ediyor. Ahmet Hakan, Kanal D ana haberi bırakıyor. Hakan'ın yerine Show TV ana haberi hazırlayan bir ekibin geleceği iddia edildi.

Kanal D Haber'de değişim için düğmeye basıldı. Ahmet Hakan'ın, Haber Daire Başkanlığı görevini bırakacağı iddia edildi. Ahmet Hakan, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına ise devam edecek. Medyatava'da yer alan habere göre Kanal D'nin haberlerini, Show TV ana haberin yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek. Kurnaz yönetimindeki Kanal D ana haberi mayıs ayının ortasından itibaren Show TV ana haber spikeri Ece Üner'in sunacağı iddia edildi.