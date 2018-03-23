Kanal D Acun Ilıcalı kanallarına dönüşecek, CNN Türkiye'den çekilecek...

Doğan Medya'nın Demirören'e satılmasının ardından Kanal D ve CNN Türk'teki olası değişimlere ilişkin ilk iddialar ortaya çıktı.

Doğan Medya'nın AKP'li Demirören'e satışının ardından gazete ve televizyonların yola nasıl devam edeceği merak konusuydu. İddialara göre satış sonrası Kanal D, Acun Ilıcalı'nın TV8'i gibi bir kanala dönüşecek, Ahmet Hakan'ın sunduğu ana haber bülteni yayından kalkacak.

Odatv'de yer alan habere göre, Amerikan CNN Türkiye’den çekilme kararı aldı. Bu kapsamda CNN Türk’ün isminin değişip değişmeyeceği bilinmiyor.

CNN Türk, ABD'li CNN şirketi ve Doğan Holding ortaklığı ile 11 Ekim 1999'da kuruldu. O günden bu yana isim hakkı olarak 300 bin dolar vermesine karşın Aydın Doğan, CNN Türk’ü de Demirören’e satarak çekilme kararı aldı.

Öte yandan, Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Sümer’e bilgi veren CNN International Başkan Yardımcısı Jonathan Hawkins, “Kanalın yeni sahipleriyle satış işleminin etkilerini görüşmek üzere uygun zamanda bir araya geleceğiz” dedi.

Öte yandan, CNN Türk’ün yanı sıra kaderi en çok merak edilen Doğan Grubu kanallarından bir diğeri de Kanal D.

Edinilen bilgiye göre; yayınladığı dizilerle uzun yıllardır Türkiye’nin en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D’de, satışın ardından ana haber hazırlanmayacak. Bir dönem Mehmet Ali Birand’ın simgeleştirdiği Kanal D Ana Haber’i Ahmet Hakan sunuyordu. Fakat Ahmet Hakan’ın sunduğu ana haber programı reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadı.

Bu kararın ardından Kanal D’nin de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 gibi, eğlence programlarına yöneleceği öğrenildi.