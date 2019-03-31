Kanal 7'de seçim günü filmi: Binali

Kanal 7 propaganda yasağını delmek için ne yapacağını şaşırdı. Kanal 7 bu sabah saatlerinde ''Binali'' adında film gösterdi.

AKP Türkiye'nin birçok yerinde propaganda yasağını tanımadan pankart ve seçim arabası gezdirmeye devam ederken, Kanal 7 propaganda yasağını delmek için ne yapacağını şaşırdı.

Kanal 7 bu sabah AKP'ye destek için ''Binali'' adında bir film gösterdi.

AKP Türkiye'nin bir çok yerinde propaganda yasağını tanımadan pankart ve seçim arabası gezdirmeye devam ederken, Kanal 7 propaganda yasağını delmek için ne yapacağını şaşırdı. Kanal 7 bu sabah ''Binali'' adında film gösterdi.

EŞKİYA DAMGASI YİYEN BİR ADAMIN HİKAYESİ: BİNALİ

Binali filminin tanıtımında ''Vatana ihanet etmemek için dağa çıkıp eşkıya damgası yiyen bir adamın hikayesi; “BİNALİ”. 1950’li yıllarda geçen öykü, genç bir gazeteci kızın kahraman mı yoksa vatan haini mi olduğu tartışılan ‘Binali’yi araştırmasıyla başlıyor. Ağaya karşı çıkarak vatan hainliği yapmayacağını söyleyen Binali’nin gerçek hikayesi, Kanal 7’nin televizyon filmleri kuşağında ekrana geliyor.''ifadeleri yer alıyor.

Filmin tam konusu: 1950’li yıllarda Gaziantep dolaylarında geçen bir olayı araştırmak için bölgeye giden gazeteci Canan dramatik bir hikayeyle karşılaşır; “Askerden yeni gelen Binali (Mehmet Keklik), ailesine kavuşmanın sevincini doyasıya yaşayamadan köyün ağası onunla görüşmek ister. Ağa (Nusret Özkaya) Binali’nin askerdeyken mayın uzmanı olduğunu öğrenmiştir. Kaçakçılık yaparak büyük paralar kazanan Ağa, Binali’den kendisi için çalışmasını ister. Binali, ya kaçakçılık yapacaktır ya da Ağa’yla karşı karşıya kalacaktır. Vatan hainliği yapmayacağını söyleyen Binali köyü terk ederek dağlara çıkar. Dağlarda yaşamını sürdüren Binali bir gün Ağa’nın yeğeninin karısına tecavüz ettiğini öğrenir ve hesaplaşmak için köye döner…”