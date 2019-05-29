Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Gürsel, yeniden cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine gazeteci Kadri Gürsel infaz için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Gürsel, infaz işlemlerinin ardından Metris cezaevine gönderilecek.

Kadri Gürsel daha önce 11 ay cezaevinde kalmıştı.

GÜRSEL'DEN AÇIKLAMA: AĞIR BİR İHLAL

Savcılığın çağrısı üzerine bir açıklama yapan Gürsel, "Delilsiz&keyfi biçimde 11 ay hapiste tutulduğum Cumhuriyet soruşturması&davasında gazetecilik faaliyetimin suçlanması nedeniyle hakkımda verilen&onanan 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 10 gün içinde savcılıkta olmam istendi. Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur. Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığa gelen Kadri Gürsel, Metris Cezaevine gönderildi.