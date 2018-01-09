Jülide Ateş Show Haber'den ayrıldı

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Jülide Ateş, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş, görevini bıraktığını duyurdu.

“Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum…" diyen Ateş, "27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber’i bırakıyorum. Gerek Habertürk’te gerekse Show Haber’de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle... Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor" ifadelerini kullandı.