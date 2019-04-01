İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Anadolu Ajansı sınıfta kaldı

31 Mart 2019 seçimlerinini en tartışmalı kurumu Anadalo Ajansı oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan açıklamada 'Anadolu Ajansı sınıfta kalmıştır' denildi.

Anadolu Ajnası'nın, seçim sonuçlarının açıklandığı sırada AKP'nin kaybetmesi üzerine 11 saat boyunca sessizliğe gömülmesi tepkilere yol açtı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yönetim kurulu da bu konuda bir açıklama yayımladı.

"Anadolu Ajansı sınıfta kaldı" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Anadolu Ajansı, yerel seçim sürecinde sergilediği tavırla büyük bir güven kaybına uğramış, seçim sonuçlarını kamuoyuna sağlıklı duyurma konusunda sınıfta kalmıştır.

Türkiye’nin tek kamu ajansı olarak görevini yapmamış büyük bir başarısızlığa imza atmıştır.

Yetkili haber kurumu olmasına karşın 11 saat süre ile seçim sonuçları konusunda sessizliğe bürünmüş ve bu sessizliğinin nedenini kamuoyuna açıklamamıştır.

Anadolu Ajansı saygın tarihine gölge düşürmüş ve anayasal haber alma hakkı konusunda abonelerine ve Türk halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

YSK Başkanı’nın açıkladığına göre YSK ile bir anlaşması da yoktur. Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını hangi kaynaktan nasıl elde ettiğini kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Bu seçimler bir kez daha göstermiştir ki basında tek seslilik ve tekelleşme, halkın haber alma özgürlüğüne ve demokratikleşmeye sekte vurmaktadır. Bu tek seslilik ortamında kamunun sesi olması gereken Anadolu Ajansı’nın sorumluluğu bir kat daha artmaktadır.

Bu sorumluluğa yakışır hareket edemeyen Anadolu Ajansı Genel Müdürü’nü gereğini yapmaya davet ediyoruz."