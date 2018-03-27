İyi Parti'den Ahmet Hakan'a mektup

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' sözlerini köşesine taşıyan ve Akşener'e tepki gösteren Ahmet Hakan'a İyi Parti'den mektupla yanıt geldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dünkü köşe yazısında Meral Akşener'i hedef almış, İsmet İnönü'ye ilişkin sözlerine tepki göstermişti.

Yazısında bir de İyi Parti'ye destek veren CHP'lilere çağrı yapan Ahmet Hakan, "E siz Meral Akşener’in peşine sırf 'Tayyip Erdoğan’ı yenebilir' diye şuursuzca takılırsanız... Tabii ki hayal kırıklığına uğrarsınız... 'Senin ne işin var bin yıllık sağcı Meral Hanım’ın partisinde? Yallah CHP’ye!'" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan'ın bu yazısına İyi Parti'den mektuplu yanıt geldi.

“'Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?' başlıklı yazınızda Sayın Akşener’in bağlamından koparılarak verilen, 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' sözlerini yorumlamışsınız. Sayın Akşener’in bu sözleri ile Tayyip Bey’i/AKP’yi kast ederek, 'Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler' demek istediğini ifade etmişsiniz ve Meral Hanım’ın peşine 'şuursuzca' takılan CHP’li seçmenleri geri dönmeleri için uyarmışsınız" denilen mektupta, şöyle denildi: