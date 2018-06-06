İyi Parti üyelerinden CNN Türk ve Kanal D önünde protesto

CNN Türk ve Kanal D binaları önünde Meral Akşener'in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi. Yaklaşık bin İyi Partili, CNN Türk ve Kanal D'nin İyi Parti ve Meral Akşener'e ambargo uyguladığını öne sürerek bu durumu protesto etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran seçimleri kapsamında yaptığı mitinglere, 10 binlerce vatandaşın katılımına rağmen televizyon kanallarında yer verilmediğini ifade eden partililer, CNN Türk ve Kanal D'yi sansür iddiasıyla protesto etti. İyi Partililer, CNN Türk ve Kanal D binalarının önünde toplanarak Akşener'e uygulanan sansürü protesto etti. Ellerinde meşalelerle televizyon kanallarını protesto eden partililer, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in görüntüleri projektör ile yansıttı. Akşener lehine slogan atan partililer, protestonun ardından dağıldı.