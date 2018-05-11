İşten çıkarıldığı belirtilen İsmail Saymaz'dan açıklama

İsmail Saymaz, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programındaki işine son verildiği iddialarını doğruladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programındaki işine son verildiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Saymaz, "CNNTürk'te katıldığımız 'Gece Görüşü' adlı programa format değişikliği gerekçesiyle düzenli konuk alınmayacağı bana bildirildi. Bundan sonra program konukları arasında olmayacağım. Hürriyet'in internet sitesinde haftada üç gün yaptığım 'Bunu Ben De Söylerim' adlı video haber programına artık devam etmeyeceğim. Bütün izleyicilere, okurlara ve sevgisini eksik etmeyenlere çok teşekkür ederim" dedi.