İşte Doğan Medya'nın satış bedeli ve satılan gazete ve televizyonların listesi

Doğan Medya'nın KAP'a yaptığı açıklamayla birlikte hem satış bedeli hem de satılacak kurumlar kesinlik kazandı.

Doğan Medya'nın AKP'li Demirören Grubu'na satışına ilişkin resmi açıklamanın gelmesi sonrası satış bedeli ve satılacak kurumlar belli oldu. Satış bedelinin bir milyar 100 milyon dolar olduğu, finansal borçların indirim konusu yapılması sonrası 890 milyon dolara anlaşıldığı açıklandı. Satılan basın kurumları ise şöyle: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat")

Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik)

Doğan Haber Ajansı A.Ş.

Doğan TV Holding A.Ş.

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV)

Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart") İLGİLİ HABER Doğan Medya'nın satışı sonrası Hande Fırat'tan dikkat çeken yazı...