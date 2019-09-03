İnternete RTÜK denetimi başladı

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı medya kuruluşlarına RTÜK denetimi başladı.

İnternet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi bugün başladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lisans almak için başvuranların sayısı 590’a ulaştı. Lisans için en çok istem 298 başvuruyla internet radyolarına geldi” dedi.

Ankara Barosu, internet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı dava açmıştı.

Baro, yönetmeliğin durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açıldığını duyurdu.

1 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan yurt içi ve yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına denetim getirildi.

RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de Ağustos ayı başında yayımlanmıştı.

Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugünden itibaren interneti de denetleyecek olan RTÜK’e lisans almak için başvuranların sayısı netleşti.

Lisan almak için başvuranların sayısı 590’a ulaştı. Lisans için en çok istem 298 başvuruyla internet radyolarından geldi. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 2, 2019