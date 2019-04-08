İngiltere, internette dolaşan 'zararlı içerikler'e yaptırım getiriyor

İngiltere hükümeti, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya organlarından yayılan zararlı içeriklere doğrudan müdahale etmeyi tartışıyor.

İnternette, özellikle sosyal medyada, yayılan 'terör propagandası' veya 'çocuk istismarı görselleri' gibi zararlı içeriklerin engellenmesi için İngiltere hükümeti yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

İngiliz hükümetine bağlı iki bakanlık, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tasarıya göre, bağımsız bir denetleyici kurul, teknoloji şirketleri için bir kılavuz hazırlayacak.

Tasarıya konulması öngörülen bazı başlıklar:

Hazırlanan kılavuzdaki kurallar ihlal edildiğinde, ihlali yapan şirketin yetkili müdürü sorumlu tutulabilecek.

Denetleyici kurula yaptırım yetkisi de verilerek kural ihlali yapan şirkete ceza verilebilmesi sağlanacak.

Denetleyici kurul, internet şirketlerinin yöneticilerine para cezası verme ve kuralları ihlal eden siteleri engelleme yetkisi verilecek.