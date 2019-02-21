İlkesizlik, yanardönerlik, cambazlık: 'Siyaset çürüdü, ahlak kalmadı'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 161'inci sayısı "Yeterince tatava yapmadığımız için oldu bunlar: Siyaset çürüdü, ahlak kalmadı" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Seçim öncesindeki ilkesiz ittifakları, ahlaksız pazarlıkları, yanardönerlik ve cambazlık hamlelerini ele alan dergi, son haftalarda adeta bir pazar yerine dönüşen siyaset zeminindeki çürümeyi ve ahlaksızlığı vurguluyor.

Gazetenin manşette yer alan değerlendirmede şöyle deniliyor:

Ahlak kalmadı

İlkesizlik, yanardönerlik, cambazlık düzen siyasetinde alışılmış şeylerdi. Bir gün söylediği, bir başka gün söylediğini tutmayan, ilke ve değerleriyle değil çıkarlarıyla hareket eden siyasetçiler pazara hakimdi.

2019 seçimlerinde çürümenin tüm sınırları aşıldı.

Dün açıktan küfrettikleriyle bugün kol kola girenler mi dersiniz?

Dün “vatan haini” ilan edip demediğini bırakmadıklarının desteğini isteyenler mi dersiniz?

Bertaraf edilmesini memleketin varlık yokluk sorunu olarak görüp düşman ilan ettiği partinin adayı oluverenler mi?..

Artık düzen siyasetinin ortalaması bunlar.

Ve daha ötesi: Örnekler artık çıkarcı siyasetçileri bireysel olarak tanımlamıyor. Düzen partileri bunları standart haline getirmiş durumda.

Buzdağının görünmeyen kısmındaysa partiler arasında ilan edilmemiş işbirlikleri, belediye meclisi aday listelerine sessiz sedasız gömülen isimler var.

Hikayenin fırıldağı İdris Naim mi?

AKP’nin kurucularındandı. İçişleri Bakanlığı yaptı. 2013 sonunda kendi deyişiyle “zor ve üzüntü veren bir kararla” partisinden istifa etti. Yeni parti kurdu. Seçimler yaklaşırken önce Ordu için CHP adayı olacağı söylendi, bu mümkün olmayınca İYİP adayı olacağı ve CHP’nin destekleyeceği konuşulmaya başlandı. İYİP yöneticilerinin söylediğine göre “hızlı hareket etmek mecburiyeti arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini” de mümkün kılmadı.

CHP tabanında “yok artık” dedirten ittifak adaylığını “pek münasip” bulan CHP yöneticileri oldu. Sonunda Saadet Partisi aday gösterdi.

Bu hikayedeki fırıldağın İdris Naim Şahin olduğunu söylemek haksızlık olur.

2019 seçimlerinin İdris Naim kısmının asıl kahramanları yukarda adı geçen partilerdi aslında. Hepsi.

İhalede partizan, seçimde partisiz

Partiler arasında büyük bir geçişkenlik olduğu sır değil. Bazı isimlerin partiler arasında sürekli hareket halinde olduğu da bir gerçek.

Ama bu seçimde görüntü bunun ötesine geçmiş durumda. Önce AKP’nin aday tanıtımlarında parti ismini ve amblemini geriye çektiği söylendi. AKP’nin adayları bir yandan “Cumhurbaşkanı’ndan torpilin yoksa kimseye hayrın dokunmaz” propagandası yaparken bir yandan partilerini belirsizleştirerek “tüm milleti kucaklamaya (!)” başladılar.

Asıl partisizleştirme ise muhalefetten geldi. Üzerinde CHP adı ve amblemi olmayan Mansur Yavaş afişleri kapladı Ankara’yı.

Oysa parti demek program demek, siyasal bakış, ilkeler...

Düzen partilerinde bunlar zaten önemsizleşti, şimdi partiler partisiz adaylarla seçimlere giriyor.

Gel vatandaş gel! Devrimci, İslamcı, milliyetçi... Ne ararsan var!

CHP’nin adayları arasında her renkten insan var. Liberali, iş çevrelerinin favorisi olanı, imamı, solcusu... “Camiler az geliyor, meydana cami yaptıracağım” diyene de, “İkinci Ovacık’ı burada kuracağız” diyene de yer veriyor CHP.

Diğer partilerin de aşağı kaldığını söyleyemeyiz.

Seçimleri ölüm kalım meselesi ilan eden, herkesi laiklik aşkına partisine oy vermeye çağıranlar görüş, ideoloji, ilke söz konusu olduğunda mozaikçi kesiliyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: