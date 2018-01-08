Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, görevden alınan CHP'li belediye başkanları için "İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki... Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı. Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu" ifadelerini kullandı.

AKP'nin CHP'li Beşiktaş ve Ataşehir belediye başkanlarını görevden alması Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından olumlu karşılandı. İki ismin de tartışmalı, parti kimliğiyle sorunlu, akçalı işlerle anıldığını ileri süren Hakan, "CHP’nin bu belediye başkanlarından en azından seçime kadar kurtulması mümkün değildi. Mecburen idare ediliyorlardı. İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki... Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı. Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu. Bütün CHP, hep birlikte... 'Teşekkürler Cumhurbaşkanım... Sağ olasın Süleyman Soylu... Çok mersi AK Parti...' diye haykırsa yeridir" ifadelerini kullandı. Yazının tamamı İLGİLİ HABER Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Erdoğan'a teşekkür etti!