İddia: Demirören Medya, Turkuaz’a satılıyor

Yıldırım Demirören’in borçlar nedeniyle medya grubunu bir bütün olarak satmaya karar verdiği ve Turkuaz Medya ile anlaştığı iddia edildi.

Doğan Medya Grubu’nu satın almasının üzerinden henüz bir yıl geçen Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satıldığı iddia ediliyor.

Medyaradar’ın “kulis bilgilerine” dayandırdığı haberine göre, Yıldırım Demirören'in borçlar nedeniyle medya grubunu bir bütün olarak satmaya karar verdiği ve Turkuaz Medya ile anlaştığı öğrenildi.

EN BÜYÜK MEDYA TEKELİ

ATV, A Haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya, Demirören Medya’yı da bünyesine katarsa en büyük medya tekelini kurmuş olacak. Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı da iddialar arasında.

Kapanacağı yönünde haberlere konu olan Milliyet gazetesinin ise hükümete muhalif bir isme satılacağı iddiası sözkonusu haberde kulis bilgisi olarak aktarıldı.

CNN INTERNATIONAL İSİM HAKKINI GERİ Mİ ALDI?

Haberde yer alan bir başka iddia ise CNN International’ın CNN TÜRK’ten isim hakkını geri alması. İddiaya göre CHP’nin CNN’e yaptığı başvuruları inceleyen marka yöneticileri ve hukukçular, CNN TÜRK’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vararak isim hakkını geri alma kararı verdi ve bu karar Demirören Medya’ya iletildi, kanala isim değişikliği için kısa bir süre verildi.