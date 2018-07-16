'İbrahim Karagül görevden alındı' iddiası

TV Net, Gerçek Hayat ve Derin Ekonomi dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunan İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak’taki görevi dışındaki tüm görevlerden alındığı ileri sürüldü..

Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmenliği görevinde bulunan İbrahim Karagül'ün birçok görevden alındığı iddia edildi.

Odatv'nin haberine göre, TV Net, Gerçek Hayat ve Derin Ekonomi dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde de bulunan İbrahim Karagül Yeni Şafak’taki görevi dışındaki tüm görevlerden alındı. Karagül sadece Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürecek. Karagül, Odatv'ye bir açıklama yapmak istemediğini söylerken, "içerden size bilgi aktarıyorlar, hiç bir yorum yapmayacağım, haber kaynağınız neyse onlar yanıtlasınlar" ifadelerini kullandı.

Holding tasarrufuyla alınan bu kararın hemen ardından TV Net Dış Haberler Müdürü Hilal Güven Özbey ile Haber Müdür Yardımcısı Fatih Sadırlı’nın da işine son verildiği öğrenildi. Bazı çalışanlar da İnsan Kaynakları'na çağrıldı.

Kulislerde operasyonun bir süre sonra gazeteye de sıçrayacağı konuşuluyor.