Hüseyin Gülerce kaçacak mı?

17 Aralık sonrası Cemaat'ten ayrılarak AKP'ye katılan Hüseyin Gülerce, "Tahşiye" davasının gerekçeli kararında, "hakkında soruşturma yürütülen bir örgüt üyesi" olarak tarif edildi.

Yıllarca Cemaat'in en kritik isimlerinden biri olan ancak 17 Aralık sonrası Cemaat'ten ayrılarak AKP'ye katılan Hüseyin Gülerce, bir Cemaat davasında "örgüt üyesi" olarak tarif edildi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Tahşiye örgütü davasında gerekçeli karar açıklandı. Davada sanıklardan istihbaratçı polisler ile Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "El Kaide yanlısı oldukları iddiasıyla soruşturulan kişilere kumpas kurmak" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde yazdığı gerekçeli kararında, Cumhuriyet gazetesi yayın politikasını hedef alan soruşturmanın tanıklarından olan Hüseyin Gülerce’nin “FETÖ’nün basın ayağı”nda yer aldığını belirtti.

Kararda, "örgüt lideri Fethullah Gülen’in Nisan 2009’daki bir konuşmasında radikal dini grupların terörize edilebileceği uyarısı adı altında Mehmet Doğan ve grubunu hedef gösterdiği" belirtildi. Konuşmanın ardından istihbarat birimlerinin bu kişileri El Kaide yanlısı olduğu iddiasıyla soruşturulduğu aktarıldı. Bu sırada o dönem Samanyolu’nda yayımlanan Tek Türkiye isimli programda örgüt üyelerine “subliminal” yollarla talimat verildiği, aralarında Gülerce’nin de bulunduğu “örgütün basın ayağı”nın harekete geçtiği ifade edildi.

O dönem Zaman gazetesinde köşe yazarı olan Gülerce’nin 10 Nisan 2009 tarihli yazısında Gülen’in hedef gösterdiği belirtilen konuşmasına atıfta bulunarak bir kısım grupların terörize edilebileceğini, buna karşı dikkatli olunması yönünde uyardığı kaydedildi. Ayrıca Gülerce hakkında tefrik edilmiş bir soruşturma olduğu aktarıldı. Soruşturmanın akıbetine ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.