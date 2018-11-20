Hürriyet'ten sermaye artırımı kararı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, 552 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 40 milyon Türk Lirası (yüzde 7.24) artırarak 592 milyon TL’ye çıkarıyor.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'den sermaye arttırımı açıklaması geldi.

Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin mali durumunun ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 800 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri bin TL nominal değerde 552 milyon adet paya bölünmüş 552 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (yüzde 7,24 oranında) artırılarak 592 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği vurgulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Sermaye artırımında ihraç edilecek payların, Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlıklı 9. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, halka arz edilmeksizin, halihazırda Şirketimizin yüzde 77,67 oranında hissedarı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ne tahsisli olarak satılmasına karar verildi.

Hürriyet Gazetecilik, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak.