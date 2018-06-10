Hürriyet'in Muharrem İnce haberine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Hürriyet'in internet sitesinde yayınlanan Muharrem İnce haberine tepki gösterdi.

CHP Medya Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Hürriyet'in internet sitesinde yayınlanan "Muharrem İnce'ye peş peşe yalanlama" başlıklı habere tepki gösterdi.

"Bu haber dili @Hurriyet 'in ölümüdür! Kurumun yeni yöneticileri, KURUMSAL İLETİŞİM adlı bir wassap grubundan İnce aleyhine yayın yapılması ve 'YALANCI' denilmesi için sürekli talimat veriyor" diyen Barış Yarkadaş, "Ve bu iğrenç haber dili ortaya çıkıyor. Bu arada Hürriyet dün 13 bin daha tiraj kaybetti" ifadelerini kullandı.