'Hürriyet'i yıkıp geçtiler, tiraj daha da düşecek, yok edecekler'

Hürriyet gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici 27 yıldır çalıştığı Hürriyet'ten Mart ayı başında kovulmuştu. Gazetenin durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bildirici, '70 yıllık Hürriyet Gazetesi'nin inanılırlığını güvenilirliğini yıktılar geçtiler. Bundan sonra tiraj daha da düşecek. Yok edecekler, çünkü ceplerinden para çıkmadı' dedi.

Demirören Grubu'nun satın aldığı Hürriyet'teki "değişim" sürerken, çok sayıda isim gazeteden kovulmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri olan gazetenin 27 yıllık çalışanı Faruk Bildirici, Mart ayı başında işten çıkarılmıştı.

Gazetenin durumuna ilişkin Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Bildirici, "70 yıllık Hürriyet Gazetesi'nin inanılırlığını güvenilirliğini yıktılar geçtiler. Bundan sonra tiraj daha da düşecek. Yok edecekler, çünkü ceplerinden para çıkmadı. Ziraat Bankası'ndan paralar alındı ve bu ülkenin kaynakları o iş için kullanıldı. Bundan sonra ne olacak derseniz korkarım ki bu tarz şeyleri bundan sonra daha çok göreceğiz. Ayrıca günlerdir konuşulan Sezai Temelli haberi Milliyet, Posta, CNN Türk gibi diğer Demirören mecralarında da aynı şekilde yer aldı. Bu demek oluyor ki bu haber üst yönetimden geldi. Üst yönetime nereden geldi paket halinde bir yerlerden geldi" dedi.