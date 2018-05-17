Hürriyet'e yeni yönetici

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin Yönetim Kurulu aldığı kararla yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin Yönetim Kurulu, aldığı kararla, yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine, Türkiye gazetesini de bünyesinde barındıran, İhlas Grubu'nun eski yöneticisi, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal getirildi.

Odatv'nin haberine göre Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Zafer Mutlu'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÜÇ YENİ İSİM

Hürriyet Gazetecilik şirketinin konuyla ilgili KAP açıklaması şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Vuslat Sabancı'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Béatrice de Clermont Tonnerre'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Uğur Nabi Yalçın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Kai Georg Diekmann'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Oktay Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.”