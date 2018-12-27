Hürriyet'e yeni köşe yazarı

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ın bundan sonra Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapacağı öğrenildi.

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ın bundan sonra Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapacağı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin de içerisinde bulunduğu Doğan Medya Grubu bir süre önce Demirören Holding’e satılmıştı.

Demirören Holding’de uzun zamandır görev alan Mehmet Soysal ise tüm medya grubunun başındaki isim olarak biliniyor.

Odatv'nin haberine göre uzun zamandır Milliyet gazetesinde yazan Soysal artık Hürriyet'te yazacak.

Odatv'de haziran ayında yer alan bir haberde Demirören medya grubunda işe girenlerin çoğunun Işıkçılar cemaatinin yayın organları olan Türkiye gazetesi ve TGRT kökenli olduğu belirtilmişti.

Sözkonusu haberde, medya grubunun başındaki isim olan Mehmet Soysal’ın mesleğe 1983 yılında Türkiye gazetesinde başladığı, o günden beri, onlarca yıl Işıkçılar tarikatının yayın organlarında çalıştığı bilgileri yer alıyordu. Mehmet Soysal'ın Demirören Medya Grubu’nda işe aldığı kritik isimlerde yolunun TGRT, Türkiye gazetesinden ve İhlas’tan geçmesini aradığı belirtilmişti.

Meslek hayatını 1992 yılından itibaren TGRT TV'de devam ettiren Mehmet Soysal, 1999 ile 2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber'de 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2014-2016 yılları arasında iki yıl boyunca Vatan gazetesinde çalışan Soysal, 12 Mart 2016 tarihinden itibaren Milliyet'te köşe yazıları yazmaya başladı. Soysal 22 Nisan 2016 tarihinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.