Hürriyet yazarı 'T A M A M'dan bile Erdoğan övgüsü çıkardı

Hürriyet'in AKP'li yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde 'T A M A M' sloganını anımsatarak, 'Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi' dedi.

Hürriyet'in AKP'li yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyada başlayan ve muhalefet liderleri tarafından benimsenen "T A M A M" kampanyasına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Selvi, bugünkü yazısında AKP liderine "Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi" övgüsünü yaptı.

Erdoğan partisinin grup toplantısında "Milletim 'Tamam' derse çekilirim" demişti.

Selvi'nin "Tamam’cılardan ‘Devam’a motivasyon" başlığıyla (10 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında seçim sürecinde "Güçlü yönetim güçlü Meclis ilkesiyle hareket edileceğini" söyledi. Hürriyet yazarı şunları yazdı:

"Bu arada cumhurbaşkanı adayları ilan edildikten sonra kamuoyu araştırma kuruluşları anket yapmak için sahaya çıkacaklar. Adayların belli olmasını bekliyorlardı. Ancak milletvekili seçimi için hangi parti ne kadar oy alacak, bunu nasıl tespit edecekler. Çünkü ittifak olduğu için partiler aldıkları oyların ötesinde milletvekili çıkaracaklar. HDP’nin barajı aşıp aşmaması ise milletvekili dağılımını önemli ölçüde etkileyecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi. Erdoğan’ın, “Tamam” sözü muhalefeti heyecanlandırdı. Ancak Erdoğan karşıtları öyle taşkın bir kampanya yürütmeye başladılar ki bu durum muhafazakâr kesimi harekete geçirdi, Erdoğan’ın etrafında bir kenetlenmeye yol açtı. “Devam” için bir motivasyon kaynağı oldular. Gezi olaylarından bu yana sosyal medyada ne kadar Erdoğan aleyhtarı kampanya yürütüldüyse, sandıkta tam tersi çıktı. Bu kez de öyle olursa hiç şaşırmam."