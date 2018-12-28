Hürriyet muhabiri hakkında 'FETÖ' davası

Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında 'FETÖ’ye yardım' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında “FETÖ" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Akın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu işlediği iddia edildi. İddianamede Akın'ın Balyoz, Şike ve Ergenekon soruşturmalarını yürüten firari cemaatçi polis müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla tanıştıran kişinin o dönem Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu olduğu ileri sürüldü.

Arda Akın'ın darbe girişiminden önce attığı bazı twitler de iddianamede yer aldı. Akın 18 Haziran 2016'da, "Ülkeye rest çekmek… Çok sıkıntılı bir sürece koşarak gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin…" tweetini atarken, 20 Haziran 2016 yani darbeden 25 gün önce "Temmuz'da uyuyamayacaksın sıcaktan. Şimdi bol bol uyu:) Son 200 yılın en sıcak Temmuz'u olacakmış" şeklinde twit attığı belirtildi.