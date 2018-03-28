Hürriyet, Lenin alıntısını yayından kaldırdı

Demirören Grubu'na satılan Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'Lenin kimdir' başlıklı haberde Lenin'in 'Nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü, gazete satın alma özgürlüğü anlamına gelir' sözleri alıntılanmıştı. Haberin içeriği değiştirilerek Lenin'in bu sözleri yayından kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Demirören Grubu’na satılan Hürriyet gazetesinin internet sitesinde bugün "Lenin kimdir" başlıklı bir haber yayımlandı.

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre "Vladimir İlyiç Lenin kimdir" haberinin girişinde Lenin'in basın özgürlüğüne dair sözlerine yer verildi.

Haberin sunumunda Lenin’in “Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü, gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir” ifadeleri kullanıldı.

Ancak haberdeki ilgili kısım daha sonra içerikten kaldırıldı.