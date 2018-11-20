Hürriyet gazetesinden Brunson sansürü: Son anda vazgeçtiler

Hürriyet gazetesinin, serbest bırakıldıktan sonra ABD'ye giden rahip Brunson'la yapılan röportajı son anda yayımlamadığı iddia edildi.

Hürriyet gazetesi, ABD ile yaşanan kriz sonrası tahliye edilen rahip Andrew Craig Brunson’la yapılan söyleşiyi yayımlamadı.

T24’ün haberine göre, gazetenin Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Türkiye’deki tahliyesinden sonra ev hapsi de kaldırılınca ABD’ye giden Brunson’la yaklaşık üç hafta önce bir söyleşi yaptı. İçeriği konusunda bilgi alınamayan söyleşinin yayınından son anda vazgeçildi.

Türkiye medyasına Brunson’un verdiği bu ilk söyleşiyi yayımlamama kararının Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar değil, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal tarafından alındığı öğrenildi.