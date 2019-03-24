Hürriyet gazetesinden AKP bülteni gibi habercilik

Hürriyet gazetesi seçim öncesi muhalefeti hedef gösteren haberleriyle bilinen Yeni Akit ve Sabah gazetesini aratmayan haberlerine bir yenisini daha ekledi.

"Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesinden aynen kopyaladığı bir haberde muhalefeti hedef alarak "CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları..." başlığı attı. Gazete, "Terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlerin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi tarafından belediye meclis üyesi adaylığına yazıldığı belirlenmişti. Sabah gazetesinin haberine göre işte o isimler..." ifadelerini kullanarak bir isim listesiyle hedef gösterdi.

İki gazete de haberde, “CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları” başlığını kullanılırken haberin içeriğinde ise sosyal medya paylaşımları ve “İstihbarat bilgisi” denilen iddialar buna örnek gösterildi.

İki gazete de yayımladıkları kişilerin isimlerinin yanı sıra TC kimlik numaralarını da paylaşması tepkileri artırdı. Hürriyet gazetesi ismini ve TC Kimlik numaralarını yazdığı isimlerin fotoğraflarını yayımlamazken Sabah gazetesi açık kimlik bilgilerinin tamamını verdi.

Hükümete yakın bir diğer gazete Yeni Şafak da bugünkü manşetinde benzer bir haberi taşıyarak İYİ Parti listelerinde PKK’lılar olduğunu iddia etmişti.