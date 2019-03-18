Hürriyet bir yılda 386 kişiyi işten çıkardı

Hürriyet Gazetesi'nin Türkiye genelinde toplam bayi satış sayısının 60 bine kadar düşmesine ilişkin haberlerin ardından, şimdi de gazetenin 2018 Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapora göre 386 kişi işten çıkarıldı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na göre 2017 yılında bin 521 olan çalışan sayısı 2018 yılında bin 135'e düştü. Yani 386 kişi işten çıkarıldı. 2017 yılında 316 bin olarak kaydedilen günlük ortalama gazete satışı, yüzde 9’luk düşüşle 2018 yılında 288 bin adet oldu. Hürriyet’in 2017 yılında net satışları 3 milyon 292 bin adetti, bu sayı yüzde 9’luk azalışla 2018 yılında 3 milyon 10 adede indi.

Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre Hürriyet Gazetesi'nin gelirlerinde 63 milyon 578 bin liralık düşüş yaşandı. 2017 yılında 485 milyon 641 bin lira olan toplam gelir, 2018 yılında 422 milyon 63 bin liraya indi. Reklam gelirleri 2017 yılında 282 milyon 879 milyon liradan yüzde 20'lik azalışla 227 milyon 321 bin liraya; 2017 yılında 176 milyon 301 bin lira olan tiraj ve baskı gelirleri 165 milyon 850 bin liraya düştü. Diğer gelirler kaleminde ise artış yaşandı, 2017 yılında 26 milyon 461 bin lira olan diğer gelirleri 2018 yılında 28 milyon 892 bin liraya çıktı.

Kullanılan gazete kâğıdı 2017 yılında 37 bin tonken 2018 yılında tiraj adetlerindeki azalma nedeniyle 27 bin tona geriledi. 2017 yılında 17 milyar 429 milyon olan üretilen gazete sayfa sayısı yüzde 29 oranında düştü ve 12 milyar 417 milyon oldu.

Hürriyet gazetesinin de sahibi olan Demirören Holding, Mart 2018'de Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin medya grubunu satın almasıyla Türkiye'nin en büyük medya grubu olmuştu.

GERÇEK TİRAJI AÇIKLAYAN BASIN EMEKÇİSİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Posta gazetesi yazarı Teoman Cem Kadıoğlu, Hürriyet gazetesinin gerçek tirajına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası kovulmuştu.