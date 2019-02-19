HOMUR, özel sayıyla Cerattepe mücadelesinin yanında

Artvin Cerattepe'de yaşam alanlarına sahip çıkan toplumsal muhalefet dinamikleri, Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde, aralarında Artvin Barosu'nun da bulunduğu demokratik kitle örgütleri ve Artvin halkıyla birlikte, buradaki direnişe özel HOMUR mizah dergisini yayımladı.

HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu, bir açıklama yayımlayarak, “Redaksiyon Dergisi eki olarak 16 Şubat efsanevi Artvin direnişine yönelik saldırının yıldönümünde Artvin halkının yanındaydık. Artvin, İstanbul, Ankara, Bursa’da eş zamanlı basın açıklamasında HOMUR 87. özel sayı ile meydanlardaydık” dedi.

Yeşil Artvin Derneği de üç yıl önce 16 Şubat’ta Artvin’de yaşananların yıldönümünde bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bu mücadele üç kuruş çıkarları için maden şirketi ile işbirliği yapanlara rağmen 80 yaşında bile dimdik bu mücadelede yer alan ve bir adım gerilemeyen Hacı Ali Keklik’lerin ve Erzade Teyzelerin omuzlarında ve daha minicik çocukların yüreklerinde yükseliyor. Ülkenin her yerindeki yıkım projelerine karşı dayanışma ile bu yağma düzeninden kurtulacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda bu gün uzun bir çaba ve emekle hazırladıkları dergiyi bizlere ulaştırarak bu mücadeleye katkıda bulunan Homur Dergisi’ne, çalışanlarına, bu yayını ücretsiz basanlara teşekkür ediyoruz. Yaşamı yok eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi her zorluğa karşı sürecektir.”

Homur’un yazar-çizerleri Ahmet Zeki Yeşil, Aslı Alpar, Atay Sözer, Atilla Atala, Ayten Köse, Birol Çün, Canan Oğuz Bayraktutan, Canol Kocagöz, Dinçer Pilgir, Emre Bakan, Emre Yılmaz, Ferit Avcı, Gülsüm Cengiz, Hülya Erşahin, Hüseyin Aslan, Hüseyin Çakmak, Hüseyin Soylu, İbrahim Ormancı, Lütfü Çakın, Mehmet Zeber, Menekşe Çam, Mehmet Dal, Mustafa Eremektar (MISTIK), Mustafa Yıldız, Necmi Oğuzer, Orhan Aydın, Ozan Çavdar, Rahime Henden, Savaş Ünlü, Seyit Saatçi, Sunder Erdoğan,Tahir Öngür, Tayfun Akgül, Ümit Öğmel, Yaşar Babalık “Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” diyerek meydanlarda Artvin halkıyla birlikteydiler.

Dergi, homur.blogspot.com adresinden ayrıntılı izlenebilir.